Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Gemeinsame Verkehrskontrolle

Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Am Donnerstag, 08.05.2025 fand in den Abendstunden eine größere angelegte Ver-kehrskontrolle statt. Kräfte der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg und der Polizei-inspektion Kusel führten gezielte Kontrollen mit Schwerpunkt der Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer durch. Im örtlichen Bereich der Landesgrenze unterstützten Kräfte der Polizeiinspektion Homburg die Maßnahmen. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellten eine Vielzahl an Verstößen fest. In zwei Fällen stand der Fahrer eines Pkw stark unter Alkoholeinfluss, sodass vom Ent-zug der Fahrerlaubnis auszugehen ist. Gleich drei Mal wurde ein Pkw geführt, obwohl der jeweilige Fahrer keinen Führerschein hatte. Zwei Kraftfahrzeuge waren weder ver-sichert noch wurde die Kraftfahrzeugsteuer ordnungsgemäß entrichtet und drei weite-re Führer von Kraftfahrzeugen standen unter Drogeneinfluss. Zudem konnte ein ge-stohlener E-Scooter sichergestellt werden und an einem Pkw waren falsche Kennzei-chen angebracht. Einige Verkehrsordnungswidrigkeiten und Fahrzeugmängel muss-ten beanstandet werden. Zu guter Letzt konnte eine mit Haftbefehl gesuchte Person festgenommen werden.

