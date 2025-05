Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Sinnlose Zerstörungswut

Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel) (ots)

Ein Akt barbarischer Gewalt gegen wehrlose Sachen beschäftigt die Polizei. Am Sonntag, 04.05.2025 wird die Glasscheibe des Buswartehäuschens in der Haupt-straße an der Abzweigung Richtung Wahnwegen zerstört. Offenbar wurde die Schei-be mit einem Stein eingeworfen. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden und liegt zwi-schen 08.00 und 18.00 Uhr. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wende sich bitte an die Polizeiin-spektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

