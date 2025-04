Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Gartenpavillon in Waldmohr geht in Flammen auf

Waldmohr (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, kam es zum Einsatz der Feuerwehr in der Dunzweilerstraße Waldmohr. Ein Gartenpavillon aus Holz stand dort in Flammen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Ursächlich für das Feuer dürfte laut Feuerwehr Waldmohr ein Flammkuchenofen gewesen sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zum Einsatz kamen neben der Feuerwehr Waldmohr auch die Feuerwehr aus Schönenberg-Kübelberg sowie die POLIZEI Kusel. |PI KUS WSD

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell