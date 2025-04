Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Unfallbeteiligte nach Zusammenstoß auf Parkplatz gesucht

Glan-Münchweiler (ots)

Zwei ausparkende Fahrzeuge stießen am Montagvormittag, gegen kurz vor 12 Uhr, auf dem EDEKA-Parkplatz in der Homburger Straße zusammen. Vermutlich haben sich die beiden Unfallbeteiligten beim Rückwärtsausparken nicht gesehen. Eine Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der flüchtenden Person soll es sich um eine Fahrerin in einem roten Kleinwagen handeln. Der Schaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Kusel unter 0631/369 14499 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) entgegen.|pikus

