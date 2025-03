POL-AC: Auto stößt fast mit Bus zusammen - Polizei Aachen sucht den mutmaßlichen Unfallverursacher

Herzogenrath (ots) - Am frühen Freitagmorgen (14.03.2025) meldete eine Anwohnerin einen Einbruch in ein ehemaliges Kloster in der Dahlemer Straße. Im Inneren begegneten die Polizisten einem 33-Jährigen. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen 3 Uhr in der Nacht rief eine Anwohnerin die Polizei, sie hatte zuvor verdächtige Geräusche aus dem ehemaligen Kloster gehört. Im hinteren Teil des Gebäudes war eine Scheibe ...

