Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtiger nach Einbruch vorläufig festgenommen

Herzogenrath (ots)

Am frühen Freitagmorgen (14.03.2025) meldete eine Anwohnerin einen Einbruch in ein ehemaliges Kloster in der Dahlemer Straße. Im Inneren begegneten die Polizisten einem 33-Jährigen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 3 Uhr in der Nacht rief eine Anwohnerin die Polizei, sie hatte zuvor verdächtige Geräusche aus dem ehemaligen Kloster gehört. Im hinteren Teil des Gebäudes war eine Scheibe eingeschlagen, wodurch eine Person ins Gebäude gelangt sein könnte. Auch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei nahmen Geräusche im Inneren des Gebäudes wahr.

Eine Diensthundeführerin der Polizei Heinsberg unterstützte bei der Absuche des Gebäudes. Dort trafen sie einen 33-jährigen Mann an, der sich unberechtigt dort aufhielt. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeigewahrsam gebracht. Bei seiner Festnahme sperrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und trat in Richtung der Polizisten ohne diese zu treffen.

Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist bereits wegen Einbruchsdelikten polizeilich bekannt. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen besonders schweren Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell