Polizei Aachen

POL-AC: Unfall in der Aachener Innenstadt - Fahrradfahrerin wird schwer verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Unfall in der Innenstadt ist eine Fahrradfahrerin gestern Mittag (12.03.2025) verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 71-Jährige gegen 12:50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Kleinkölnstraße in Richtung Großkölnstraße unterwegs, als sie von einem Wagen (aus Richtung Büchel in Richtung Großkölnstraße) erfasst wurde. Der Wagen kam an einem Verkehrsschild zum Stehen.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte dort ausgeschlossen werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Halterin des Fahrzeugs aufgenommen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass das zunächst geparkte Auto ohne Fremdeinwirkung losrollte. Möglich ist, dass die Handbremse und der Gang in dem Unfallwagen nicht ordnungsgemäß betätigt bzw. eingelegt worden waren und sich das Fahrzeug deshalb auf der abschüssigen Straße selbstständig gemacht hatte.

Zur Unfallaufnahme war das Aachener VU-Team vor Ort. Der Unfallbereich war etwa drei Stunden gesperrt. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell