POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Am vergangenen Sonntag (16.03.2025) hat der Verkehrsdienst der Aachener Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L166 in Simmerath durchgeführt. 63 der insgesamt 268 gemessenen Fahrzeuge hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h. 43 Fahrerinnen und Fahrer (36 Mal Pkw und sieben Mal Krad) kamen mit einem Verwarngeld davon, die übrigen 20 (davon fünf mal Krad) müssen mit einem Bußgeld rechnen. Der Spitzenreiter des Tages, ein Kradfahrer, fuhr mit 96 km/h durch die Kontrollstelle. Ihm und einem weiteren Motorradfahrer droht nun ein Fahrverbot. (am)

