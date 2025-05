Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Unübersichtliches Unfallgeschehen

Kusel (Kreis Kusel) (ots)

Kurioser Unfallhergang als Herausforderung für die Polizei. Am Mittwoch, 07.05.2025 gegen 16.30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Trierer Straße / Blaubacher Straße ein Verkehrsunfall. Ein Lkw kam aus Richtung Konken und ordnete sich zum Linksabbiegen in die Blaubacher Straße ein. Ein schwarzer Pkw Mercedes V-Klasse mit HD-Kennzeichen folgte und musste rechts neben dem Lkw halten, weil sich gleichzeitig aus beiden Richtungen ein Krankenwagen mit Blau-licht und Martinshorn näherte. Vermutlich wollte der Lkw-Fahrer den Einsatzfahrzeu-gen Platz schaffen und lenkte sein Gefährt nach rechts, wo er den genannten Pkw traf. Durch den Anstoß entstand am Pkw Schaden in vierstelliger Höhe. Anschließend bog der Trucker in Richtung Blaubach ab, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Laut Zeugenaussagen hatte der Lkw eine verschmutzte weiße Plane und zwei Türen am Heck, wovon die rechte Tür deutliche Rostspuren aufwies. Seitlich und am Heck war in dunkelblauer Farbe die Aufschrift "Bauer Transporte" angebracht. Vermutlich trug der Lkw SL-Kennzeichen (für Schleswig-Flensburg). Wer Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug geben kann, wende sich bitte an die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

