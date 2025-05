Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Mopeddiebe unterwegs

Pfeffelbach und Körborn (Kreis Kusel) (ots)

Zwei motorisierte Zweiräder fehlen ihren Eigentümern. Vermutlich in der Hexennacht schlugen noch unbekannte Täter in Pfeffelbach zu. Aus einer Scheune in der St. Wendeler Straße wurde ein rotes Motorrad der Marke Honda, Modell XL 500 S mit großem KUS-Kennzeichen gestohlen. Offenbar drangen die Täter in die Scheune ein, um gezielt das Zweirad zu entwenden. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Anders stellt sich der Fall in Körborn dar, wo ein Leichtkraftrad entwendet wurde. Das rot-schwarze Bike der Marke Honda mit KUS-Kennzeichen stand aufgrund eines Schadens schon längere Zeit auf einem Grundstück im Römerweg und ist weder fahr- noch rollfähig. Daher dürfte es mittels Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Tat-zeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 30.04.2025 bis Montag, 05.05.2025. Wer Hinweise zu einer der beiden Taten geben kann, wende sich bitte an die Polizei-inspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell