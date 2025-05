Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf der Polizei Langelsheim aufgrund einer Sachbeschädigung zum Nachteil der Langelsheimer Schützengesellschaft.

Goslar (ots)

Durch Unbekannte wurde das Schützenbanner der Langelsheimer Schützengesellschaft vom Fahnenmast gerissen und versucht zu entzünden. Das Banner wurde dadurch erheblich beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom Samstag, den 03.05.2025 auf Sonntag, den 04.05.2025 in der Kastanienallee 2d in Langelsheim, unmittelbar vor dem dortigen Schützenhaus.

Die Polizeistation Langelsheim bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall tätigen können, sich unter der Telefonnumer: 05326/97878-0 zu melden.

