Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 11.05.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in Harlingerode

Am 10.05.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der Landstraße 86 zwischen Harlingerode und Oker zu einem Verkehrsunfall zwischen einem zurzeit unbekannten Pkw und einem Iveco-Reisebus. In einem Kurvenbereich touchierten sich die beiden beteiligten Kraftfahrzeuge. Während der Fahrer des Reisebusses sein Fahrzeug stoppte, entfernte sich der PKW unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Oker. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Harzburg zu melden.

Sachbeschädigung an Firmenzaun

Am 10.05.2025, gegen 23:00 Uhr, kam es im Bereich der Okerstraße 23-25 in Vienenburg zu einer Sachbeschädigung an einem Stabmattenzaun. Durch Zeugen konnten Stimmen einer Personengruppe wahrgenommen werden, die in der Folge einen Papiercontainer umwarfen und dadurch den dahinter befindlichen Zaun eines Firmengeländes beschädigten. Die Polizei bittet Zeugen, die tatrelevante Hinweise zu in Frage kommenden Personen geben können, sich bei der Polizei Vienenburg unter 05324 / 787490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell