Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 09.05.2025, 12:00 Uhr, bis Samstag, 10.05.2025, 12:00 Uhr, für den Bereich Goslar und Langelsheim

Goslar (ots)

Goslar - Flächenbrand

Am Freitagmittag, gegen 13:50 Uhr, kommt es in Goslar, im Bereich der Verlängerung der Schützenallee / Bollrich / Gelmke zu einem Flächenbrand in einem schwerzugänglichen Gebiet. Durch die alarmierte Feuerwehr wird die ca. 80 qm große Fläche rasch gelöscht. Die Brandursache ist unklar.

Goslar-Oker - Verkehrsunfall zwischen PKW und Kind

Am Freitag, gegen 15:10 Uhr, befährt ein 36-jähriger aus dem Landkreis Goslar mit seinem PKW Ford die Straße "Am Stadtpark" in Richtung Kirchhofstraße. Ein 8-jähriger Junge aus Goslar befährt zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad die Luergasse in Richtung "Am Stadtpark". Als der Junge die Straße "Am Stadtpark" quert, kommt es zum Zusammenstoß mit dem PKW. Er prallt mit seinem Fahrrad in Höhe der B-Säule gegen den Ford. Der Junge verletzt sich am Fuß und wird zwecks weiterer medizinischer Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem PKW und am Fahrrad entsteht geringer Sachschaden.

Goslar-Weddingen - Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, befährt ein 52-jähriger Porschefahrer aus dem Landkreis Goslar die B82 von Weddingen in Richtung Beuchte. Hinter seinem PKW fährt ein 46-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Helmstedt. An der Abzweigung zur K19 beabsichtigt der Porschefahrer nach links in Richtung Wehre abzubiegen. Währenddessen setzt der Kradfahrer mit seiner Honda zum Überholen an und prallt hierbei mit dem abbiegenden PKW Porsche zusammen. Der Motorradfahrer landet im Straßengraben und wird hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell