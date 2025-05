POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 10.05.2025

Goslar (ots) - Räuberische Erpressung in Clausthal-Zellerfeld Am gestrigen Donnerstag, den 09. Mai 2025, kam es gegen 18:50 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in einem Linienbus am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Clausthal-Zellerfeld. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte einen Busfahrer mit einem scharfkantigen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Nach ...

