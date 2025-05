Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.05.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in Gebäude auf einem Werksgelände an der Harlingeroder Straße in Oker ein.

Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang verschafft hatten, durchwühlten sie verschiedene Räumlichkeiten und entwendeten diverse Werkzeuge. Zudem beschmierten sie die Betriebsräume mit Farbe.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell