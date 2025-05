POL-GS: Diebstahl von Treibstoff und Fahrzeugbatterie

Goslar (ots) - Am frühen Montagmorgen ereignete sich im Goslarer Ortsteil Oker eine Gewalttat, bei der das weibliche Opfer lebensgefährlich verletzt wurde. Die Tat ereignete sich gegen 4.15 Uhr in einer Wohnung in der Straße Am Müllerkamp. Das 40-jährige weibliche Opfer wurde in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine Klinik verbracht und ist am Nachmittag seinen ...

