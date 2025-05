Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 04.05.2025

Goslar (ots)

Cl.-Zellerfeld:

In der Nacht zum 04.05. wurde in der Buntenböcker Straße, Höhe Hausnummer 28, ein Pkw Citroen C3 (blau), an der hinteren linken Fahrzeugtür zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an hiesige Dienststelle.

Dunker, POK

