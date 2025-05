POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 03.05.2025

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, den 30.04.2025, im Zeitraum von 14:05 bis 14:20 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem roten Pkw mit einem, am Spottberg auf Höhe der Hausnummer 11 geparkten, schwarzen VW Touran. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 ...

