Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 01.05.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

ST. Andreasberg. Am 01.05.2025, gegen 17:40 Uhr, befahren 2 Motorradfahrer aus den Niederlanden die L 519 von Oderhaus in Richtung ST. Andreasberg. Ala ein vor Ihnen fahrendes Wohnmobil seine Geschwindigkeit verlangsamt, um den Motorradfahrern ein Überholen zu ermöglichen, überholt das erste Motorrad das Wohnmobil. Dem zweiten Motoradfahrer, ein 33-jähriger Mann aus den Niederlanden, rutscht das Vorderrad weg und er kommt hinter dem Wohnmobil zum Sturz und verletzt sich schwer. Der Motorradfahrer wird mit einem Rettungshubschrauber ins das Krankenhaus verbracht, an seinem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

i. A. Pauls, POK

