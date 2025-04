Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Bochum-Westenfeld: Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Drei noch unbekannte Täter sind am Mittwoch, 2. April, in eine Wohnung in Bochum-Westenfeld eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 17 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung an der Südstraße, nahe Im Vogelspoth. Eine Nachbarin bemerkte die Einbrecher, woraufhin diese aus dem Haus in Richtung Stephanstraße flüchteten.

Ein Täter sei etwa 20 Jahre alt, 180 cm groß, habe dunkle Haare, dunkle Augen und ein gepflegtes Äußeres. Nach Zeugenangaben habe er ein "asiatisches Aussehen". Zur Tatzeit habe er einen braunen Jogginganzug, weiße Turnschuhe und eine weiße Kappe getragen.

Ein weiterer Täter sei etwa 30 bis 35 Jahre alt, habe dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er sei mit einer schwarzen Jacke und Jeans bekleidet gewesen.

Der dritte Einbrecher konnte nicht näher beschrieben werden.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Das ermittelnde Kriminalkommissariat nimmt unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell