POL-BO: Einbruch in Skulpturengeschäft: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Witten (ots)

Nach einem Einbruch in ein Skulpturengeschäft am späten Montagabend, 31. März, in Witten-Bommern fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Es werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich zwei Unbekannte gegen 22.35 Uhr auf bislang ungeklärte Weise Zutritt in das Geschäft an der Anschrift "Auf Steinhausen 28". Nachdem die Täter von Zeugen entdeckt wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar.

So werden die beiden Einbrecher beschrieben:

1. Person

- männlich - ca. 170 bis 175 cm groß - schwarze Jacke mit Kapuze

2. Person

- männlich - ca. 20 Jahre alt - groß, schlank, schmal - kurze helle Haare - heller Hautteint - deutsche Sprache - helle Hose, graue Cap

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

