POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.05.2025

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Gegen 01:00 Uhr wollte eine Polizeistreife einen PKW mit Hannoveraner Zulassung in Steinberg einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Der PKW konnte im Bereich der Zeppelinstraße angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 20-Jährige Führer des PKW nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein alkoholisierter und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehender E-Scooter Fahrer beschäftigt die Polizei am frühen Samstagmorgen in der Rosentorstraße in der Goslarer Innenstadt.

Kurz vor 4 Uhr kontrolliert eine Polizeistreife den Fahrer eines E-Scooters in der Rosentorstraße, nachdem dieser durch die fehlende Beleuchtung am E-Scooter aufgefallen war. Bei dem 38-Jährigen wurde bei einem anschließenden Atemalkoholtest ein Wert von 1,54 Promille festgestellt. Weiterhin räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

