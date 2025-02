Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken gegen Baum gefahren (18.02.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Beim Abbiegen hat ein 51-Jähriger die Kontrolle über seinen Skoda verloren und ist gegen einen Baum gefahren. Von der Schützenstraße bog der Mann am Dienstag, gegen 12:45 Uhr auf die Straße "Am vorderen See" nach links ab. Dabei stieß er mit einem linksseitig gepflanzten Baum zusammen. Erst als sich der Skoda im Baum verfing, kam das Auto zum Stehen. Der Sachschaden am Baum ist noch nicht bekannt. Die Alkoholisierung des Autofahrers jedoch schon: etwa 3,5 Promille. Damit muss er sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

