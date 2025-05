Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 03.05.2025

Goslar (ots)

1. Verkehrsunfallflucht

St. Andreasberg. Am 02.05.2025 in der Zeit zwischen 08:30 und 10:30 Uhr hat ein bisher unbekannter Verursacher auf dem Parkplatz vom Ferienhausdorf Panoramapark an der Braunlager Straße beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten grauen BMW mit Kennzeichen aus Schönebeck (SBK-) touchiert und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Am Pkw BMW entstand vorne rechts ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

2. Müllablagerung / Lagerfeuer

Braunlage. In der Nacht vom 02.05 auf dem 03.05 haben mehrere Personen im Kurpark Braunlage im Bereich der Köhlerhütte offensichtlich gefeiert und anschließend ihren Müll (diverse Lebensmittelverpackungen und größere Mengen an Getränkeflaschen u. a. zwei Bierkästen) dort zurückgelassen. Weiterhin wurden vor und in der Köhlerhütte kleinere Feuer errichtet.

Wer zu einem der Vorfälle Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Braunlage in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

