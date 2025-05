Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Gewalttat in Oker wegen Mordes

Goslar (ots)

Am frühen Montagmorgen ereignete sich im Goslarer Ortsteil Oker eine Gewalttat, bei der das weibliche Opfer lebensgefährlich verletzt wurde.

Die Tat ereignete sich gegen 4.15 Uhr in einer Wohnung in der Straße Am Müllerkamp. Das 40-jährige weibliche Opfer wurde in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine Klinik verbracht und ist am Nachmittag seinen Verletzungen erlegen. Der 50-jährige männliche Tatverdächtige wurde durch die Polizei noch in der Wohnung angetroffen und festgenommen. Nähere Einzelheiten zu den Geschehnissen können zum aktuellen Ermittlungsstand nicht mitgeteilt werden.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig wird der mutmaßliche Täter zur Anordnung der Untersuchungshaft im Laufe des heutigen Dienstags dem Haftrichter vorgeführt.

Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Mordes wird in enger Abstimmung der Ermittlungsbehörden geführt. Alle über diese Pressemitteilung hinausgehenden Fragen sind an die Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell