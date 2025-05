Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 10.05.2025

Goslar (ots)

Räuberische Erpressung in Clausthal-Zellerfeld Am gestrigen Donnerstag, den 09. Mai 2025, kam es gegen 18:50 Uhr zu einer räuberischen Erpressung in einem Linienbus am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Clausthal-Zellerfeld. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte einen Busfahrer mit einem scharfkantigen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Nach der Tat flüchtete der Täter vermutlich in Richtung Zellerfeld. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter bislang nicht ermittelt werden. Täterbeschreibung: - Schwarzer Jogginganzug, weiße Schuhe - Europäisches Erscheinungsbild Die Polizei bittet Personen die Hinweise zur Tat geben können oder den Vorfall beobachtet haben sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 bei der Polizei in Goslar zu melden.

i.A. Wolfig, PK'in

