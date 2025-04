Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: OG-Elgersweier - Erfolgreiche Vermisstensuche!

Offenburg (ots)

Die aufwendige Suche nach einem vermissten 9-jährigen Jungen am Samstagabend nahm glücklicherweise ein gutes Ende. Gegen 22.15 Uhr kamen die aus München stammenden Eltern mit ihrem Sohn von einer Familienfeier zurück in die angemietete Ferienwohnung in Elgersweier. Der an Autismus erkrankte 9-Jährige verließ in einem unbeobachteten Moment über den Balkon die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine Suche der Eltern nach ihrem Sohn im Nahbereich des Anwesens verlief zunächst ohne Erfolg. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, der Bundespolizei, mehreren Streifen der Polizeireviere Offenburg und Lahr, sowie des Verkehrsdienstes und der Polizeihundeführerstaffel, wurde intensiv nach dem Jungen gefahndet. Die Suchmaßnahmen wurden von den Feuerwehren Offenburg, Elgersweier und Zunsweier unterstützt. Ebenfalls aufgerufen waren die Rettungshundestaffeln Kehl und der Ortenau. Der entscheidende Hinweis zum Aufenthaltsort des Jungen kam dann gegen 00.00 Uhr von dem Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens. Dieser hatte den 9-Jährigen bekleidet mit Schlafanzug im Bereich des Industriegebietes Elgersweier aufgegriffen. Der kleine Ausreiser konnte anschließend wohlbehalten an seine Eltern übergeben werden.

/DLF

