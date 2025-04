Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Brand in Fachklinik zügig gelöscht -Nachtragsmeldung-

Baden-Baden (ots)

Nach dem Brand am Freitagmorgen in einer Fachklinik für Psychiatrie haben Beamte der Kriminaltechnik das betroffene Patientenzimmer am gleichen Mittag untersucht. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass der Brand mutwillig gelegt wurde, weshalb Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet wurden. Als tatverdächtig gilt ein Patient der Klinik. Der Mann wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zum Kriminalkommissariat Rastatt gebracht, befindet sich derzeit aber wieder in der Fachklinik, wo er bereits zuvor mit einem Unterbringungsbeschluss untergebracht war.

/wo

Erstmeldung vom 25.04.2025, 11:48 Uhr

Baden-Baden - Brand in Fachklinik zügig gelöscht

Der Brand in einem Patientenzimmer einer Fachklinik hat am frühen Freitagmorgen einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Durch das schnelle Eingreifen von Mitarbeitern der Klinik konnte der gegen 5:40 Uhr entstandene Brand jedoch zügig mit eigenen Feuerlöschern bekämpft werden, sodass Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden lediglich noch Nachlösch- arbeiten und Belüftungsmaßnahmen durchführen mussten. Nach aktuellen Kenntnisstand blieben alle Patienten unversehrt. Drei Mitarbeiter der Klinik mussten sich aufgrund des Einatmens von Rauchgas von Helfern des Rettungsdienstes behandeln lassen. Der Sachschaden begrenzt sich auf Möbelstücke im Zimmer; die Station kann weiter genutzt werden. Die Brandentstehung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt. Nach einer ersten Einschätzung dürfte eine Brandlegung in Betracht kommen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell