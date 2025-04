POL-OG: Rastatt - Frontalzusammenstoß mit leicht Verletzten

Rheinau, Diersheim (ots) - Am Freitag gegen 6:40 Uhr kam es auf der "EDF-Straße" zwischen Diersheim und dem Hafen Rheinau-Freistett zu einem folgenschweren Unfall. Nach ersten Erkenntnissen setzte ein in Richtung Kehl fahrender VW-Fahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lastwagens an, als ihm eine Renault-Fahrerin entgegenkam. In Folge lenkte der Autofahrer nach links in einen Grünstreifen und stieß dort frontal ...

