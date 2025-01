Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Schulwegüberwachung

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Morgen des 24.01.2025 wurde durch die Polizei Frankenthal eine Kontrollstelle im Bereich des Jakobsplatzes in Frankenthal eingerichtet. Hauptmerkmal bei den Kontrollen lag bei der Kindersicherung. In kürzester Zeit konnten hier Verstöße im unteren zweistelligen Bereich festgestellt und geahndet werden. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei an die Eltern appellieren, sich selbst anzuschnallen und ihre Kinder, auch für kurze Fahrten, mittels Sicherheitsgurt und altersgerechtem Kindersitz zu sichern.

