Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Reifen an zwei PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Hanhofen (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 21.01.2025 um 15:00 Uhr bis Mittwoch, den 22.01.2025 um 14:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter mehrere Reifen von zwei, auf einem Grundstück geparkten PKW in der Straße An den Gewerbewiesen. Die Eigentümer bemerkten mehrere platte Reifen an ihren Fahrzeugen und verständigten die Polizei. Es wurde festgestellt, dass mindestens drei Reifen der platten Reifen durch ein unbekanntes Schneid- oder Stichwerkzeug beschädigt wurden. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Gewerbewiesen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

