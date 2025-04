Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Diersheim - Frontalzusammenstoß

Rheinau, Diersheim (ots)

Am Freitag gegen 6:40 Uhr kam es auf der "EDF-Straße" zwischen Diersheim und dem Hafen Rheinau-Freistett zu einem folgenschweren Unfall. Nach ersten Erkenntnissen setzte ein in Richtung Kehl fahrender VW-Fahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lastwagens an, als ihm eine Renault-Fahrerin entgegenkam. In Folge lenkte der Autofahrer nach links in einen Grünstreifen und stieß dort frontal mit der ebenfalls ausweichenden Renault-Fahrerin zusammen. Bei dem Aufprall wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Autolenker verletzte sich leicht. Die eingesetzten Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei kümmerten sich an der Unfallstelle um die Befreiung und medinischen Versorgung der Verletzten, sowie die Unfallaufnahme. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die Reinigung der Unfallstelle und die damit verbundene Sperrung dauert derzeit noch an.

/ph

