POL-GT: 86-Jähriger nach Brand im Seniorenwohnpark verstorben - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ende Dezember 2024 (29.12.) kam es in einem Seniorenwohnpark an der Neuenkirchener Straße zu einem Zimmerbrand (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5939252). Noch am Brandort verstarb ein 70-jähriger Bewohner des Zimmers. Ein 86-jähriger Zimmerbewohner wurde zur stationären Aufnahme in eine Spezialklinik nach Bochum transportiert. Dort erlag der Mann am Montag (06.01.) seinen schweren Verletzungen.

Derweil dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandentstehung an. Die Brandexperten können derzeitig eine technische Ursache ausschließen.

