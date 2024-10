POL-HS: E-Scooter gestohlen

Übach-Palenberg - Boscheln (ots) - Zwischen 20 Uhr am 29. Oktober (Dienstag) und 10.30 Uhr am 30. Oktober (Mittwoch) hatten unbekannte Täter das Dach eines Cabrios aufgeschnitten. Sie entwendeten das Radio sowie eine Lederjacke. Der BMW parkte zu diesem Zeitpunkt auf der Roermonder Straße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr