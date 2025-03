Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nächtlicher Einbruch in Keller: Hinweise zu Diebes-Duo erbeten; Betrüger flüchteten mit Münzen; Fliegender Teller in Döner-Restaurant...und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nächtlicher Einbruch in Keller: Hinweise zu Diebes-Duo erbeten - Offenbach am Main

(lei) Der Umstand, dass zwei maskierte Männer kurz nach Mitternacht ein Mehrfamilienhaus im Erich-Ollenhauer-Straße (40er-Hausnummer) betraten, veranlasste einen Zeugen am frühen Freitagmorgen dazu, die Polizei zu verständigen, da ihm die Situation höchst verdächtig vorkam. Zu Recht, denn die beiden Unbekannten hatten ganz offensichtlich vor, im Keller des Hauses auf Diebestour zu gehen. Dort hatten sie bereits versucht, die Sicherungsvorrichtung einer Tür mittels Akkuschrauber aufzuschrauben. Prompt wurden sie durch den nacheilenden Zeugen angesprochen, woraufhin sie Hals über Kopf flüchteten. Zu den beiden Kriminellen liegt folgende Beschreibung vor: Täter 1: Etwa 1,95 Meter groß, weiße längere Jacke, graue Mütze mit einem roten Streifen, grau/rote Handschuhe Täter 2: 1,80 bis 1,85 Meter groß, kräftige Statur, braune Haare, Bart, dünne helle Jacke, dunkle Jeans Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach, dessen Beamten die Flüchtigen nicht mehr aufspüren konnten, unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2. Junge Frau von mehreren Heranwachsenden beleidigt und geschubst - Offenbach / Rumpenheim

(cb) Eine 21-Jährige saß am Donnerstagabend, gegen 20.35 Uhr, in einer Bushaltestelle in der Bürgeler Straße (150er-Hausnummern), als mehrere Heranwachsende auf sie zukamen und sie anpöbelten. Im weiteren Verlauf beleidigte und schubste die Gruppe die Offenbacherin. Laut Zeugenaussagen, sollen diese ihre Taten zudem mit ihren Handys gefilmt haben. Als Passanten dazwischen gingen, flüchteten die fünf oder sechs Unbekannten in einen nahegelegenen Lebensmittelmarkt. Durch den Angriff erlitt die Frau Verletzungen im Brustbereich und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte telefonisch beim Polizeirevier in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Betrüger flüchteten mit Münzen - Offenbach

(cb) Als es am Mittwochnachmittag, zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, an der Tür eines Rentners im Rondellweg klingelte, öffnete der Wohnungsinhaber zwei vermeintlichen Mitarbeiterinnen einer Apotheke. Die beiden kräftigen Frauen, eine etwa 70 Jahre alt und ihre Begleiterin zwischen 45 und 50 Jahren, hatten mittellange braune Haare und verwickelten den Senior in ein Gespräch. Plötzlich täuschte die Ältere der beiden Betrügerinnen einen Hustenanfall vor und bat den Offenbacher um ein Glas Wasser. Als dieser das Getränk holte, klaute die Komplizin Münzen im Wert von mehreren tausend Euro aus der Wohnung. Nach der Tat flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

4. Autodiebe waren unterwegs / Neu-Isenburg und Dietzenbach

(cb) Zwischen Mittwoch und Donnerstag haben Autodiebe zum wiederholten Mal im Stadtgebiet von Neu-Isenburg (wir berichteten) zwei Fahrzeuge der Marke Toyota gestohlen. Wie die Diebe die technischen und mechanischen Sicherungen überwinden konnten und ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, ist nun Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen.

Bei der ersten Tat näherten sich die Unbekannten einem in der Grundstückseinfahrt der Georg-Büchner-Straße (20er Hausnummern) in Neu-Isenburg abgestellten silbernen Toyota Yaris und fuhren mit diesem davon. Diese Tat ereignete sich zwischen am Donnerstag, 8 Uhr und 15 Uhr.

Ein weiterer Fall ereignete sich in Neu-Isenburg, dort in der Friedensallee (einstellige Hausnummern). Der blaue Auris wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Der Fahrzeugeigentümer musste am Donnerstag, gegen 3 Uhr, das Fehlen seines Fahrzeuges feststellen und schaltete daraufhin die Polizei ein.

Aus einer Tiefgarage an der Anschrift "Am Rathausplatz" (10er Hausnummern) klauten Fahrzeugdiebe am Donnerstag, zwischen 6.50 Uhr und 15 Uhr, einen grauen Golf mit OF-Kennzeichen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234).

5. Fliegender Teller in Döner-Restaurant...- Dreieich

(lei) Versuchte gefährliche Körperverletzung wird einem 54-Jährigen nunmehr vorgeworfen, nachdem er am Donnerstag in einem Döner-Restaurant in der Frankfurter Straße einen Teller nach anderen geworfen haben soll. Der Tatverdächtige aß dort zu Mittag, als eine Gruppe Jugendlicher an ihm vorbeiging und er, so die bisherigen Erkenntnisse, diese beleidigt haben soll. Als einer der Jugendlichen den Beschuldigten auf sein Verhalten ansprach, soll er einen Porzellanteller in Richtung des Jugendlichen geworfen haben. Das Geschirrstück landete vor den Füßen des 17-Jährigen und verfehlte diesen nur zufällig. Auch zwei weitere Personen soll es wohl beinahe getroffen haben. Der Mann wurde durch die hinzugerufene Polizei in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Gesamtverhaltens in eine Fachklinik gebracht.

6. 22-Jähriger soll Graffiti gesprüht haben: Wer war sein Komplize? - Dreieich

(lei) Mehrere Graffiti sollen zwei junge Männer am Donnerstagnachmittag auf der Rückseite einer Firma in der Benzstraße (60er-Hausnummer) gesprüht haben. Das Duo wurde gegen 14.25 Uhr von einer Zeugin erwischt, die einen der zwei Männer bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festhielt. Auf den 22-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Sachbeschädigung zu. Sein Komplize konnte flüchten, er war 20 bis 30 Jahre alt, schlank und hatte schwarze lange Haare zu einem Dutt gebunden. Er war bekleidet mit einem Basecap, einem orangenen Strickpullover und einer silber-weißen Weste. Zudem trug er eine auffällige Armbanduhr. Weitere Hinweise zu ihm bitte an die Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2902-0).

7. Parkender Seat erheblich beschädigt - Seligenstadt

(cb) Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Verkehrssteilnehmer an, als dieser einen in der Kaiser-Karl-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellten roten Seat beschädigte. Die Fahrzeugbesitzerin stellte ihren roten Arona am Mittwoch gegen 14 Uhr am Fahrbahnrand ab. Als sie nur 4 Stunden später, gegen 18 Uhr, zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie die massiven Beschädigungen an der Fahrzeugfront fest. Vermutlich beschädigte der unbekannte Unfallverursacher beim Einfahren von der Kaiser-Karl-Straße in die Babenhäuser Straße den Seat. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

