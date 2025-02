Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Samstag, 15.02.2025, 03:02 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurden Anwohner in der Marktstraße auf Lärm in der Fußgängerzone aufmerksam und konnten im Anschluss eine dunkel gekleidete Person erkennen, die offensichtlich versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Juweliergeschäft zu verschaffen. Diese hatte dabei versucht, zunächst die Scheibe der Eingangstür mit einem Pflasterstein einzuwerfen. Da dieses misslang, versuchte es der Täter anschließend mit einem Gullydeckel. Aber auch diesem hielt die Tür stand. Nach mehreren untauglichen Versuchen in das Geschäft zu gelangen, flüchtete der Täter, noch vor dem Eintreffen der Polizei, in unbekannte Richtung. An der Eingangstür ist ein Schaden von ca. 1.000,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahl eingeleitet und bittet Zeugen/Anwohner, die möglicherweise Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell