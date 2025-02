Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einer Grundschule

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Am Roten Ufer, Samstag, 08.02.2025, 12.00 Uhr bis Dienstag, 11.02.2025, 08.00 Uhr

ANGERSTEIN (Wol)

Am gestrigen Donnerstag wurde bei der Polizei Nörten-Hardenberg angezeigt, dass es zu einer Sachbeschädigung im Bereich eines Neuanbaus einer Grundschule gekommen ist. Der Neuanbau in der Straße "Am Roten Ufer" wurde trotz Umzäunung betreten und anschließend wurden zwei Fenster, eine Tür sowie zwei Folientüren beschädigt. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg unter 05503 915230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell