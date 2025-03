Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Stadtpolizisten bespuckt und NS-Parole gerufen: Anzeige gegen 35-Jährigen; Gartenhütte abgebrannt; Autofahrerin fuhr rücksichtslos an Kind vorbei und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Stadtpolizisten bespuckt und NS-Parole gerufen: Anzeige gegen 35-Jährigen - Offenbach

(lei) Bedienstete der Stadtpolizei Offenbach hatten es am frühen Mittwochabend im Johann-Strauß-Weg mit einem 35-Jährigen zu tun, gegen den nun wegen Verdachts des Widerstands sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich ermittelt wird. Was war passiert? Die Uniformierten hatten den Mann gegen 18.30 Uhr betrunken und nicht ansprechbar auf der Straße liegend angetroffen. Im Zuge der Ansprache und der Hilfeleistungsmaßnahmen soll der Offenbacher renitent gewesen sein und einem der Bediensteten ins Gesicht gespuckt haben. Als er vorübergehend mit auf die Stadtwache genommen wurde, soll der 35-Jährige dort zudem eine NS-Parole gerufen haben. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,98 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Weiteren auch eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Zeuge des Vorfalls im Johann-Strauß-Weg werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei den Beamten des Polizeireviers Offenbach zu melden, die beide Anzeigen aufnahmen.

2. Nach Raub in Frankfurt: Opfer erkannte mutmaßlichen Räuber wieder - Festnahme! - Offenbach

(lei) Polizeibeamte haben am Mittwochabend einen 18 Jahre alten mutmaßlichen Räuber vorläufig festgenommen, nachdem dieser von dem Opfer der Tat wiedererkannt wurde. Das Opfer, ein 25-Jähriger, war demnach am 26. Februar in der Teichstraße in Frankfurt am Main um eine Tasche beraubt worden; der Täter war zunächst unbekannt. Der Offenbacher erkannte den mutmaßlichen Räuber am Mittwochabend (5. März, gegen 19.15 Uhr) in einem Kiosk in der Straße "Am Anger" wieder und ließ die Polizei verständigen. Der Tatverdächtige flüchtete zwischenzeitlich, wurde jedoch durch den 25-Jährigen verfolgt und kurz darauf gestellt. Die zufällig vor Ort vorbeikommenden Beamten, die ebenfalls die Verfolgung aufnahmen, verhafteten den 18-Jährigen dann und brachten ihn für weitere polizeiliche Maßnahmen vorübergehend auf die Dienststelle. Anhand eines Abgleichs von vorliegenden Lichtbildern zu der Raubstraftat konnte der Heranwachsende augenscheinlich als Tatverdächtiger identifiziert werden. Im Zuge einer ersten Befragung räumte der junge Mann die Tat ein und äußerte, dass er seiner neuen Freundin mit der geraubten Tasche ein Geschenk machen wollte. Das wurde jedoch nichts, denn die Tasche konnte im Zuge einer angeordneten Durchsuchung in seiner Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen gegen den 18-Jährigen dauern an.

3. Beim Vorbeifahren gestreift: 41-Jähriger leicht verletzt - Offenbach

(fg) Eine 82 Jahre alte Seniorin befuhr am Mittwochnachmittag, kurz vor 14 Uhr, in ihrem silbernen BMW den Lämmerspieler Weg und soll mit ihrem Auto im Bereich der 20er-Hausnummern einen Fußgänger gestreift haben. Der 41-Jährige war auf dem Gehweg in dieselbe Richtung unterwegs. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Mann aus Frankfurt unter anderem Prellungen am linken Fuß, am linken Bein sowie an seinem linken Arm zu. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt und kam im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus. Am Wagen der in Mühlheim wohnenden BMW-Lenkerin entstand kein Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Gartenhütte abgebrannt - Offenbach

(fg) Polizei und Feuerwehr rückten am Donnerstagmorgen, nach der Alarmierung gegen 2.35 Uhr, zu einem Gartenhüttenbrand in der Germaniastraße in Bieber aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Gartenhütte schon in Vollbrand; diesen hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und auch abgelöscht. Innerhalb der Gartenhütte befanden sich ein Kamin und auch ein Ofen. Ob diese vor Ausbrechen des Feuers in Benutzung waren, ist bislang nicht bekannt. Bis dato liegen keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

5. Autofahrerin fuhr rücksichtslos an Kind vorbei - Offenbach

(cb) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen, welche Angaben zu einer Straßenverkehrsgefährdung machen können, die sich am Dienstagnachmittag ereignete. Eine 34-jährige Mutter überquerte, bei Grün zeigender Fußgängerampel, gegen 16.35 Uhr, den Starkenburgring (50er-Hausnummern) mit ihrer Tochter und dem Sohn. Mutter und Tochter gingen wenige Schritte vor dem etwas langsameren Sohn über die Straße, als eine bislang unbekannte Fahrerin eines grauen Wagens von der Senefelder Straße in den Starkenburgring einbog, Gas gab und nur knapp an dem Jungen vorbeifuhr. Die unbekannte Fahrzeugführerin soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein und hatte ihre dunkelblonden Haare zum Zopf gebunden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Offenbacher Polizei.

6. In Arztpraxis eingebrochen - Offenbach

(cb) Einbrecher hebelten zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 8.10 Uhr, die Eingangstür einer Arztpraxis in der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern) auf und verschafften sich so Zutritt in die Praxisräume. Dort durchsuchten die Unbekannten die Schränke und flüchteten anschließend. Ob sie Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 300 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

7. Quartett klaut Handy und Bargeld: ein Täter festgenommen - Heusenstamm

(cb) Bereits in der Vergangenheit soll es zwischen einem 29 Jahre alten Mann aus Heusenstamm und zwei Brüdern zu Streitigkeiten gekommen sein. Die beiden jungen Männer im Alter von 20 und 22 Jahren, suchten den Älteren am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, gemeinsam mit zwei bislang unbekannten Männern, wobei einer von ihnen einen längeren Mantel trug, an seiner Wohnanschrift in der Feldbergstraße auf. Der Heusenstammer soll beim Zusammentreffen mit dem Quartett unvermittelt durch einen mutmaßlichen Täter aus der Gruppe angegriffen worden sein. Der Angreifer soll dem 29 Jahre alten Mann mit einer Pfefferpistole zweimal ins Gesicht geschossen haben. Anschließend sollen die vier Männer auf ihn eingetreten haben und als er schließlich am Boden lag, sollen sie ihm sein Handy sowie Bargeld abgenommen haben und geflüchtet sein. Durch den Angriff erlitt der Mann aus Heusenstamm ein Knalltrauma und musste medizinisch versorgt werden. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten zu den beiden 20 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen. Bei einer anschließenden, durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte der 22-Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auf der Dienststelle erfolgte unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Die ermittelnden Beamten nehmen telefonisch unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) Hinweise entgegen.

8. Fahrrad und Zubehör aus Keller geklaut - Heusenstamm

(cb) Aus einem Kellerabteil eines Hauses in der Lerchenstraße (einstellige Hausnummern) klauten Unbekannte ein hochwertiges Fahrrad sowie Fahrradzubehör. Ersten Erkenntnissen nach drangen die Unbekannten in das Mehrfamilienhaus ein und begaben sich in den Keller. Hier öffneten sie gewaltsam ein Kellerabteil und verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Aus dem Abteil nahmen die Langfinger ein hochwertiges Fahrrad der Marke "Alutech Fanes 6.0", einen Fahrradhelm der Marke "Endura" sowie Fahrradbeleuchtung mit. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 6.30 Uhr und Mittwoch, 21.15 Uhr. Die Ermittler nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

9. Autodiebe in der Neuhöfer Straße und in der Offenbacher Straße: Zeugensuche! - Neu-Isenburg

(fg) Autodiebe waren in der Nacht zwischen Dienstagabend, 19.40 Uhr und Mittwochmittag, 12.25 Uhr, in der Neuhöfer Straße zugange und stahlen einen im Bereich der 70er-Hausnummern abgestellten weißen Toyota Auris. An dem Wagen waren FB-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 289 angebracht. Zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr, wurde ein blauer Toyota Auris, der in der Offenbacher Straße im Bereich der 90er Hausnummern stand, ebenfalls entwendet. An diesem Auto waren OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 2008 angebracht. Ermittler prüfen einen etwaigen Tatzusammenhang. Die Kriminalpolizei bittet in beiden Fällen um Hinweise zu den Diebstählen und dem Verbleib der Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 06.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

