Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des schweren Raubes in Wohnung in Heusenstamm: Zwei 20 Jahre alte Verdächtige in Frankfurt vorläufig festgenommen

Heusenstamm / Frankfurt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Nachdem es am Dienstag, zwischen 17.05 und 17.10 Uhr, zu einem Raub in einer Wohnung in der Straße "Am Eichwald" gekommen sein soll, nahm die Polizei im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen zwei 20-jährige Verdächtige vorläufig fest.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes unter anderem gegen die beiden Beschuldigten eingeleitet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die beiden Verdächtigen die Wohnung in der Straße "Am Eichwald" über eine geöffnete Terrassentür betreten und dort unvermittelt der dort wohnenden Seniorin begegnet sein. Im weiteren Verlauf sollen die 20-Jährigen die Dame körperlich angegangen und diese zur Herausgabe von Schmuck und Bargeld aufgefordert haben. Noch während der Tat sei die Betreuerin der Seniorin in die Wohnung zurückgekehrt, weshalb die beiden Männer geflüchtet seien. Die Seniorin wurde im Nachgang von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch betreut. Erste Zeugenbefragungen wiesen auf ein mögliches Fluchtfahrzeug hin, welches dann auf der Babenhäuser Straße (Frankfurt am Main) angehalten werden konnte. Die beiden 20-Jährigen wurden vorläufig festgenommen. Eine dritte Person flüchtete.

Die Festgenommenen kamen am Dienstagabend zunächst ins polizeiliche Gewahrsam. Am Mittwochnachmittag wurden die beiden Beschuldigten einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen sie erließ. Der Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ihm wurde zur Auflage gemacht, sich regelmäßig bei einer Polizeidienststelle zu melden. Der andere Beschuldigte wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an.

Zeugen, die Hinweise auf die dritte Person geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

Medienvertreterinnen und -vertreter richten sich bei Anfragen bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach.

Offenbach, 05.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

