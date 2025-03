Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto krachte in abgestellten Sattelzug: Fahrer leicht verletzt; Tiguan brannte lichterloh; Täter klaute Bargeld aus Geldbörse und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Auto krachte in abgestellten Sattelzug: Fahrer leicht verletzt - Autobahn 3 / Rodgau

(lei) Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 19.45 Uhr mit seinem Golf in Richtung Würzburg unterwegs, als er in Höhe der Tank- und Rastanlage Weiskirchen in einen stehenden Sattelzug krachte, der verbotswidrig im Zufahrtsbereich zur Raststätte (am Ende des Verzögerungsstreifens) gehalten hatte. Die Folgen: Der VW wurde bis auf Höhe des Lenkrads unter den Auflieger geschoben; der 37-Jährige erlitt dabei ein Schleudertrauma sowie eine Schnittwunde an der Hand und kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an dem Auto und dem Auflieger wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

2. Laster krachte in Hyundai - Autobahn 3 / Anschlussstelle Obertshausen

(cb) Am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr fuhr ein Brummifahrer auf der rechten der drei Fahrspuren der Bundesautobahn 3, in Fahrtrichtung Köln, einem grauen Hyundai i20 auf. Bei dem Unfall, der sich in Höhe der Anschlussstelle Obertshausen ereignete, blieben nach bisherigem Kenntnisstand die Unfallbeteiligten unverletzt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes war der graue Kleinwagen mit GN-Kennzeichen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die ermittelnden Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

3. Vermisste Person ist wieder da - Mühlheim am Main

(fg) Die seit 3. März vermisste 17 Jahre alte Person ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

4. Tiguan brannte lichterloh - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Die Ermittler des Fachkommissariats in Offenbach suchen Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrzeugbrand geben können, bei dem am frühen Mittwochmorgen ein schwarzer Tiguan komplett ausbrannte. Ersten Erkenntnissen nach, wurde der Wagen, welcher am Fahrbahnrand in der Benzstraße (60er Hausnummern) parkte, gegen 3 Uhr vermutlich durch Unbekannte angezündet. Der Wagen brannte komplett aus, wodurch ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro entstand. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei, die nun wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

5. Täter klaute Bargeld aus Geldbörse - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Frankfurter Straße (120er Hausnummern) sprach ein etwa 60 Jahre alter Mann am Dienstagvormittag eine 85-jährige Dame an. Er bat die Seniorin gegen 10 Uhr um etwas Kleingeld. Die hilfsbereite Rentnerin holte daraufhin ihre Geldbörse aus der Handtasche. Während sie ihre Geldbörse in der Hand hielt, suchte der etwa 1,65 Meter große Täter, der eine braune Mütze trug, in ihrer Geldbörse augenscheinlich nach Kleingeld und klaute ihr zudem auch mehrere Geldscheine. Laut Zeugenaussagen soll der Unbekannte eine dunkle Jacke und eine dunkle Stoffhose getragen haben. Hinweise werden unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegengenommen.

6. Brennendes Fahrzeug auf Baumarkt-Parkplatz - Langen

(cb) Ein roter Dacia Dokker brannte am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Amperestraße (10er Hausnummern). Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug löschen. Nach bisherigem Erkenntnisstand brach das Feuer im Motorraum des roten Wagens mit DA-Kennzeichen aus. Zur Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Offenbach, 05.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

