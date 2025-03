Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Koffer aus dem Auto geklaut; E-Scooter-Fahrer bei Unfall mit Bus verletzt; Festnahme nach mutmaßlichem räuberischem Diebstahl in Selbstbedienungsmarkt

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Koffer aus dem Auto geklaut - Hanau / Steinheim

(cb) Bislang Unbekannte haben aus einem weißen VW Touran, der am Fahrbahnrand in der Offenbacher Landstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt war, einen Kosmetikkoffer samt Inhalt gestohlen. Wie die Täter die technischen Sicherungen des Fahrzeuges überwunden haben, ist nun Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 7.50 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. E-Scooter-Fahrer bei Unfall mit Bus verletzt - Erlensee

(fg) Ein 42 Jahre alter E-Scooter-Fahrer zog sich bei einem Unfall mit einem Bus am Dienstagnachmittag unter anderem Prellungen zu, weshalb er medizinisch in einem Krankenhaus behandelt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der E-Scooter-Lenker kurz vor 18 Uhr einen Kreisel an einer Tankstelle in der Leipziger Straße und beabsichtigte den Kreisverkehr zu verlassen. Zur selben Zeit war ein Busfahrer mit seinem Gefährt von der Kreisstraße 854 in Richtung Erlensee-Rückingen unterwegs. Offenbar übersah der Busfahrer den E-Scooter, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei stürzte der Mann aus Erlensee zu Boden und verletzte sich. Am Bus entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Festnahme nach mutmaßlichem räuberischem Diebstahl in Selbstbedienungsmarkt - Gelnhausen

(lei) Weit kam er nicht und freuen konnte er sich über seine Beute wohl nur kurz: Polizeibeamte haben am späten Dienstagabend einen 30-Jährigen vorläufig festgenommen, der zuvor in einem 24/7-Selbstbedienungmarkt in der Bahnhofstraße Lebensmittel gestohlen haben soll. Zeugen hatten gegen 23.15 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass man "gerade jemanden beim Klauen erwischt" habe. Zudem äußerten sie, dass der Dieb daraufhin ein Messer gezückt und ihnen vorgehalten hätte, ehe er weggerannt sei. Eine Polizeistreife machte sich auf die Suche nach ihm und wurde wenige Minuten später im Bereich des Bahnhofes fündig. Der vorübergehend verhaftete Tatverdächtige, der ein Messer dabei hatte, musste unter anderem für die Abnahme von Fingerabdrücken und der Aufnahme von Lichtbildern mit auf die Wache. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Offenbach, 05.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell