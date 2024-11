Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Feuerwehreinsatz wegen Alarm eines Haushaltsrauchmelders, 12.11.2024, Reichenau-Lindenbühl

Reichenau (ots)

In einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl alarmierte am Dienstagabend, 12.11.2024, ein Haushaltsrauchmelder. Als Anwohner darauf aufmerksam wurden, riefen sie die Feuerwehr um Hilfe.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 17:30 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Brandeinsatz alarmiert. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde das Gebäude erkundet. Leider war der Anrufer nicht vor Ort, wie mit der Leitstelle verabredet , um die Feuerwehr einzuweisen. Nachdem die Wohnung ausfindig gemacht wurde, wo das Signal eines Haushaltsrauchmelders deutlich zu hören war, konnte kein Bewohner gefunden werden, welcher die Türe öffnen konnte. In Absprache mit der Polizei verschaffte sich die Feuerwehr per Nottüröffnung Zugang zur Wohnung. Die Wohnung wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera untersucht. Es konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Anschließend wurde die Wohnung wieder per neuem Schließzylinder verschlossen und an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau war mit dem Löschfahrzeug LF 10 mit 14 Feuerwehreinsatzkräften im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 18:43 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell