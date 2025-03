Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer kennt den Exhibitionisten?; Minderwertige Ware und Fake-Artikel angeboten: 27-Jähriger festgenommen und Brummi-Fahrer beleidigte Unfallgegner und fuhr davon

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Wer kennt den Exhibitionisten? - Hanau

(cb) Ein etwa 40-jähriger Mann mit dunklen, lockigen kurzen Haaren soll sich am Mittwoch in der Frankfurter Straße / Milchweg gegenüber einer 22-Jährigen entblößt haben. Die Frau befand sich gerade auf dem Treppenabgang zum dortigen Kinzig-Radweg, als dort der Unbekannte, der eine blaue Jacke trug, stand. Er soll an seinem Geschlechtsteil herumgespielt und dabei die Fußgängerin angeschaut haben. Als die Frau die Polizei informierte, flüchtete der Mann über den Milchweg in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet nun um weitere Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Minderwertige Ware und Fake-Artikel angeboten: 27-Jähriger festgenommen - Hanau

(fg) Nach einem Zeugenhinweis nahmen Polizeibeamte am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, einen 27 Jahre alten Mann in der Hanauer Innenstadt in der Straße "Am Markt" vorläufig fest. Der 27-Jährige soll zuvor Passanten angesprochen und minderwertige Ware sowie Fake-Artikel (unter anderem Smartwatches) angeboten haben. Im Zuge der Festnahme stellten die Beamten Parfum, Smartwatches und auch Smartphones sicher. Der 27-Jährige musste mit zur Wache, wo er auch erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf den Tatverdächtigen kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des Betrugs und mutmaßlichen Verstößen gegen das Markengesetz zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er vorerst entlassen. Die Ermittlungen dauern derweil an.

3. Brummi-Fahrer beleidigte Unfallgegner und fuhr davon - Landstraße 3199 / Bad Orb

(cb) Nachdem es am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 3199 zu einem Unfall zwischen einem roten Lastkraftwagen und einem grauen Audi gekommen war, soll der unbekannte Brummi-Fahrer den Audi-Lenker beleidigt haben. Der 37-jähriger Audi-Fahrer war gerade dabei den vor ihm fahrenden Laster zu überholen, als dieser nach links in einen Waldweg abbog und es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Als der Mann aus Jossgrund den Lkw-Fahrer zur Rede stellen wollte, beleidigte der etwa 55-jährige Mann mit Brille, kurzen Haaren und kaum Zähnen im Mund den anderen. Der Brummi-Fahrer trug eine orangefarbene Weste. Anschließend bestieg der Ältere die Fahrerkabine seines Lasters und fuhr in den Wald, vermutlich um Holz zu laden. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Orb unter der Telefonnummer 06052 9148-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 06.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

