Polizei Wuppertal

POL-W: SG Straßenkriminalität - Zivilkräfte greifen zu

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstag (28.01.2025, 15:55 Uhr) gelang der Polizei in Solingen ein Erfolg bei der Bekämpfung der Straßenkriminalität. Beamte in ziviler Kleidung beobachteten Am Neumarkt eine verdächtige Person (47), die sich offensichtlich mit einer weiteren Person telefonisch zu verabreden schien. Nach kurzer Zeit erschien eine Frau (41) und trat mit dem Verdächtigen in Kontakt. Als die Personen Gegenstände austauschten, schlugen die Fahnder zu. Sie konnten Bargeld und mehrere sogenannte Bubbles (Drogen in einer Folie) sicherstellen. Bei der Durchsuchung der von ihr und einem Bekannten (39) genutzten Wohnung stellten die Beamten weitere Drogen, mutmaßliches Drogengeld, ein Mobiltelefon, Feinwaagen und Verpackungsmaterial sicher. Die Beteiligten erwarten nun die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell