Polizei Köln

POL-K: 250512-8-LEV Einbruch in Büro einer Autowaschanlage - Tresor aufgeflext - Polizei bittet um Hinweise

Köln (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. auf 11. Mai 2025) sind bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Autowaschanlage auf der Stixchesstraße in Leverkusen-Manfort eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 19 Uhr und 10.20 Uhr durch ein Fenster eines Rolltors und mehrere Türen gewaltsam Zugang zu einem Büroraum. Danach flexten sie dort einen Tresor auf.

Nach einer ersten Sichtung der Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sollen zwei Männer die Waschanlage während der Tatnacht mehrfach betreten und verlassen haben. Beide trugen Pullover mit übergezogenen Kapuzen - einer in heller, der andere in dunkler Farbe.

Die Polizei Köln bittet um Hinweise:

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stixchesstraße in Leverkusen-Manfort beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell