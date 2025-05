POL-K: 250512-5-K Mutmaßlicher Zuhälter einer Jugendlichen (17) - Durchsuchungsbeschluss mit Spezialeinheiten vollstreckt

Köln (ots) - Bei drei Verkehrsunfällen sind am Freitagmittag (8. Mai) und am Sonntagnachmittag (11. Mai) drei Radfahrende in Leverkusen verunglückt. Alle drei stürzten nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung und erlitten teils schwere Kopfverletzungen. Der erste Fall: Am Freitag hatte ein 81 Jahre ...

