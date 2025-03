Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Erder. Fahrlässige Brandstiftung.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (14.03.2025) verursachte ein Hausbewohner um 18 Uhr in der Straße "An der Weser" einen Brand, indem er eine Zigarette in einen Plastikmülleimer warf. Dieser stand unter einer Pergola, die daraufhin Feuer fing und auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr war die Pergola bereits vollständig abgebrannt und es waren Brandschäden am Wohnhaus sowie ein einem Fenster festzustellen. Eigenständige Löschversuche der Bewohner scheiterten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Leider starb ein Hund durch den Brand, während ein weiterer Hund und eine Katze überlebten.

