POL-K: 250512-3-K Bewaffneter Mann versucht Kiosk zu überfallen - Polizei bittet um Hinweise

Köln (ots)

Unter Vorhalt einer Waffe hat ein bislang unbekannter Mann versucht am Freitagnachmittag (9. Mai) am Europaring in Köln-Neubrück einen Kiosk zu überfallen. Der Kioskbetreiber (52) konnte die Tür jedoch rechtzeitig schließen, woraufhin der Täter ohne Beute über einen schmalen Fußweg in Richtung Karl-Arnold-Straße flüchtete.

Nach aktuellen Erkenntnissen hatte der 52-Jährige gegen 16 Uhr die Kiosktür öffnen wollen, als er dort unmittelbar auf den maskierten Mann traf. Dieser soll ihn dann mit einer Pistole bedroht haben. Trotz Gegenwehr und mehrerer Tritte gegen die Tür, gelang es dem Inhaber jedoch den Angreifer zurückzudrängen und den Kioskeingang zu verriegeln.

Täterbeschreibung:

- männlich

- etwa 20 Jahre alt

- etwa 170-175 cm groß

- sehr schmale Statur

- schwarze Stoffmaske

- dunkelgrüner Kapuzenpullover

- helle Augenbrauen

Die Polizei Köln bittet um Hinweise:

Wer hat zur Tatzeit oder kurz danach verdächtige Personen im Bereich Europaring / Karl-Arnold-Straße beobachtet oder kann Angaben zur Identität des beschriebenen Täters machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/al)

