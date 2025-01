Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche, Diebstähle

Eschwege (ots)

In der Motzenroder Straße in Jestädt hebelten in der vergangenen Nacht unbekannte Täter mehrfach an der Haustür eines dort ansässigen Pflegedienstes, ohne jedoch in das Objekt einzudringen. Es blieb daher bei Sachschaden.

In Eschwege drangen der oder die Täter heute früh zwischen 05:20 Uhr und 05:45 Uhr in die Geschäftsräume eines Instituts in der Niederhoner Straße ein. Über einen Balkon gelangte man nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Gebäude und durchsuchten dort sämtliche Räume. Dabei wurde Bargeld entwendet. Weiterhin wurde noch ein Mountainbike der Marke "Gerry Fischer", welches durch eine Hausbewohnerin unter dem Balkon abgestellt war, gestohlen.

Eine weitere Tat ereignete sich ebenfalls in der Niederhoner Straße in Eschwege. Dort drangen der oder die Täter gewaltsam in ein Firmengebäude ein, wo die Büroräume durchsucht und Bargeld aus einer Geldkassette entwendet wurde.

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege wurde heute Vormittag eine Geldbörse aus einem Pkw entwendet. Zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr begaben sich der oder die Täter zu dem unverschlossenen Pkw einer 84-Jährigen aus Eschwege und entnahmen die Geldbörse aus einer Handtasche, die sich im Fahrzeug befand. Schaden: ca. 120 EUR.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell