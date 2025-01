Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.01.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gegen Heckklappe gefahren

Um 16:24 Uhr fuhr gestern Nachmittag ein 32-Jähriger aus Wanfried mit einem Klein-Lkw aus einer Parkbucht heraus, um auf den Windmühlenweg in Niederhone einzufahren. Dabei übersah er die offenstehende Heckklappe eines nebenstehenden Mercedes Vito und streifte diese. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Unfallflucht, Zeugen gesucht

Am 21.01.25, um 10:55 Uhr, beschädigte der Fahrer eines schwarzen Suzuki beim Ausparken einen geparkten Pkw Skoda. Insgesamt fuhr er drei Mal gegen das Auto, wodurch Sachschaden entstand. Der Fahrer wurde daraufhin von Passanten auf den Unfall angesprochen, was dieser jedoch ignorierte und davon fuhr. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren handeln. Da die Passanten (Zeugen) bei Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort waren, werden diese und natürlich auch weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 in Verbindung zu setzen.

Wildunfall

Um 23:45 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 49-jähriger Eschweger die L 3424 zwischen Langenhain und Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, der nicht mehr aufgefunden werden konnte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Versuchter Einbruch

In der Heinrich-Bierwirth-Straße in Eschwege wurde gestern Vormittag festgellt, dass Unbekannte augenscheinlich versuchten, die Haustür eines Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Vor der Tür konnten durch Hebelversuche abgesplitterte Holzfragmente aufgefunden werden. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Ein 35-jähriger Eschweger fuhr in der gestrigen Mittagszeit mit seinen E-Scooter die Straße "Westring" in Eschwege. Bei einer polizeilichen Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er den E-Scooter unter dem Einfluss berauschender Mittel führte, was ein durchgeführter Test (ca. 0,4 Promille sowie positiv auf THC) bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Sontra

Fußgängerin angefahren

Um 07:57 Uhr befuhr heute Morgen ein 64-Jähriger aus Nentershausen mit einem Pkw die Fuldaer Straße in Sontra. Er beabsichtigte nach rechts in den Auweg abzubiegen und fuhr daher nur mit geringer Geschwindigkeit. Bei Dunkelheit und regnerischen Straßenverhältnissen übersah er dabei eine dunkel gekleidete 62-Jährige Fußgängerin aus Sontra, die "plötzlich auf der Motorhaube lag". Diese gab ihrerseits an, dass sie durch die aufgezogene Kapuze den Pkw zu spät gesehen habe. Die 62-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt (Prellungen, Platzwunde).

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird im Bereich der Straße "Am Bahnhof" in Fürstenhagen angezeigt. Demnach wurde dort zwischen dem 21.01.25, 07:00 Uhr und dem 22.01.25, 15:10 Uhr ein weißer Pkw Dacia, der am Bahnhof Fürstenhagen/ Tram-Haltestelle geparkt war, angefahren und im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Ebenfalls wurde auf dem Parkplatz eine dort aufstellte Laterne vermutlich beim Rangieren angefahren. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es ich um einen Lkw gehandelt haben. Der Sachschaden wird insgesamt mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Pkw aufgebrochen

Zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag die Beifahrerscheibe eines Pkw Hyundai durch unbekannte Täter in der Sudetenstraße in Witzenhausen (Zufahrt zum Parkplatz Nordbahnhof) eingeschlagen. Im Auto wurden Handschuhfach und Mittelkonsole durchwühlt und dort aufgefundenes Bargeld entwendet. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

